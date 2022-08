Zo'n driehonderd asielzoekers sliepen afgelopen nacht in de buitenlucht in Ter Apel. Nog niet eerder waren het er zoveel. Het asielzoekerscentrum zit vol en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kon geen andere slaapplek voor ze vinden.

Het is niet duidelijk of alle mensen gedwongen buiten moesten slapen. In eerdere nachten kozen diverse groepen asielzoekers ervoor om vrijwillig buiten te slapen.

In de afgelopen week was het erg druk op het terrein in Ter Apel. Zo sliepen in de nacht van zaterdag op zondag al ruim tweehonderd mensen buiten de hekken van het asielzoekerscentrum.

Het COA waarschuwde er donderdagavond al voor dat "behoorlijk wat mensen" 's nachts geen onderdak zouden hebben. Een groep ondernemers deelde eerder deze week tweehonderd tentjes uit zodat de asielzoekers in ieder geval beschutting zouden hebben tegen eventuele regenbuien.

Het COA is dringend op zoek naar extra opvangplekken om dergelijke nachten in de toekomst te voorkomen. Zo is in het Overijsselse Albergen een hotel opgekocht dat 150 tot 300 asielzoekers moet gaan huisvesten. Groepen inwoners protesteren tegen de komst van de asielopvang.