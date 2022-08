Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede soms onder. Op zaterdag zetten we daarom wat positief en vrolijk stemmend nieuws op een rij. Met deze keer: Het omikronvaccin is onderweg, er is een oplossing voor PFAS, en gratis maandverband voor Schotse vrouwen.

Brits groen licht voor omikronprik, lijkt voor Nederland kwestie van tijd

Wat is het nieuws? Het Verenigd Koninkrijk geeft als eerste land ter wereld groen licht voor een coronaprik die speciaal is gemaakt tegen de omkironvariant. De gezondheidswaakhonden in Nederland en de rest van de EU moeten die goedkeuring nog geven, maar het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid verwacht geen problemen. Het denkt dat de goedkeuring in september komt, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Waarom is dit goed nieuws? De eerdere vaccins zijn gemaakt voor oude varianten, en niet voor omikron, de variant die nu rondgaat. Op zich geen ramp, want ze werken nog steeds goed tegen ernstige ziekte of overlijden. Maar de nieuwe prik werkt ook goed tegen mildere klachten, zeggen de Britten.

Dat is op zich al goed nieuws, maar heeft als bonus nog twee voordelen. Eén: hoe minder je hoest en snottert, hoe minder je andere mensen aansteekt. En twee: de nieuwe prik kan weer méér ouderen naar de prikstraat leiden. Die hadden de laatste maanden minder interesse. Ze dachten vaak - ten onrechte - dat de prik niet meer beschermde tegen ernstige ziekte en overlijden. Terwijl dat risico bij hen juist het grootst is (al blijft wel of niet vaccineren natuurlijk je eigen keus).

Gratis tampons en maandverband in Schotland

Wat is het nieuws? Schotse meisjes en vrouwen kunnen voortaan gratis tampons, maandverband en menstruatiecups krijgen. Ze kunnen de producten ophalen in bijvoorbeeld buurtcentra en apotheken. Schotland is het eerste land ter wereld dat deze stap zet.

Waarom is dit goed nieuws? In één woord: menstruatiearmoede. Of in tien woorden: niet elke vrouw heeft elke maand geld voor deze spullen. Zeker niet nu het leven steeds duurder wordt. Gevolg: zonder tampons of maandverband moeten deze meisjes en vrouwen elke maand een aantal dagen thuisblijven. Een vicieuze cirkel, want zonder school of werk raakt een oplossing voor geldgebrek steeds verder uit het zicht.

Manier om 'eeuwige' PFAS onschadelijk te maken ontdekt

Wat is het nieuws? Zweedse wetenschappers hebben een goedkope, simpele manier om de 'onafbreekbare' chemische stof PFAS toch af te breken ontdekt. PFAS zit in onder meer de antiaanbaklaag van je koekenpan en de 'waterafstotendheid' van je regenjas.

Waarom is dit goed nieuws? PFAS belandt uiteindelijk overal in het milieu - zelfs in regenwater (lees: in veel landen het drinkwater) en in de sneeuw in Antarctica. Als je er lange tijd veel van binnenkrijgt, kun je er uiteindelijk ziek van worden.

En o ja: we hebben in Nederland strenge normen voor PFAS. Maar die zijn weer zo streng dat er niet zo veel gebouwd kan worden als nodig is.

We zullen je niet vermoeien met de scheikundige techniek die PFAS uit de weg ruimt, maar voor de liefhebber: VRT NWS legt hier uit hoe de koolstof-fluorverbindingen een kopje kleiner worden gemaakt.

Kleiner nieuws om ook blij van te worden

Tot slot nog een paar minder grote ontwikkelingen waar wij op de redactie deze week ook blij van werden, of die ons lieten glimlachen:

Tanken kan her en der weer voor minder dan 2 euro per liter. De adviesprijs is nu 2,19 euro, maar ondernemers die graag stunten zetten de prijs graag op 1,99. Even zoeken naar de goedkoopste pomp bij jou in de buurt loont dus.





Foto's op sociale media helpen wetenschappers die onderzoek doen naar de zuidkaper, een zeldzame walvis. Toeristen die na een walvisspottripje trots hun foto's op Facebook plaatsen, kunnen bij wijze van spreken amper een orka van een bruinvis onderscheiden. Maar wetenschappers zien wél welke soort rondzwemt op de kiekjes. Tien jaar aan socialemediafoto's heeft een schat aan informatie opgeleverd die hun onderzoek verder hielp.





Hij is twee turven hoog. Maar juist dankzij de geringe lengte van de anderhalf jaar oude Ethan is een vermiste bejaarde uit de Amerikaanse staat Georgia weer veilig thuis. Een volwassene zou eroverheen kijken, maar Ethan zag nog net een paar voeten achter de omheining van zijn tuin. De 82-jarige vrouw was verward en lag op de grond in de bosjes, maar maakt het goed.





En goed nieuws voor wie vindt dat walrus Freya geen spuitje maar een standbeeld verdiende: dat krijgt ze ook. Althans, dat is het plan. Er is in elk geval genoeg geld voor een standbeeld ingezameld.