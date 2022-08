Op het strand van Texel is donderdagavond een dode spitssnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het is mogelijk een van de drie spitssnuiten die op 19 juli in de problemen raakten voor de kust bij Zandvoort.

Het aangespoelde dier werd donderdagavond door een wandelaar gevonden, waarna daar melding van werd gemaakt bij Ecomare. Het was een vrouwtje van ongeveer 4 meter lang.

Op 19 juli raakten drie spitssnuiten in de problemen voor de kust van Zandvoort. Een van die dieren strandde twee keer. Strandgasten wisten de dolfijn toen succesvol terug de zee in te duwen. Volgens SOS Dolfijn is het mogelijk dat de aangespoelde walvis een van die drie dieren is.

Vlak na de reddingsactie klom een vrouw boven op het dier, wat veel ophef veroorzaakte. Ook Stichting SOS Dolfijn veroordeelde de actie en zei dat de spitssnuitdolfijn enorm gevoelig is voor stress, wat het dier zelfs fataal kan worden.

Het kadaver is donderdagavond geborgen en wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht om de doodsoorzaak te achterhalen. Daar wordt ook onderzocht of het dier ziek was en of het recent nog had gegeten, meldt de stichting.