De zon laat zich in de ochtend op de meeste plaatsen nog zien, maar in de loop van de dag trekken van west naar oost regen- en onweersbuien over het land. Het wordt 23 tot 26 graden.

De dag begint op veel plaatsen droog en zonnig. In de vroege ochtend kan lokaal mist voorkomen. In de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe en er volgen enkele buien.

In de middag breiden de buien zich uit over het hele land en ze worden feller. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door is de zon soms te zien en dan warmt het op naar 23 graden aan zee tot 26 graden in het oosten. De wind is matig, aan de kust soms vrij krachtig, uit het zuidwesten tot westen.

De buienzone trekt in de avond naar Duitsland weg. In de nacht van vrijdag op zaterdag klaart het vanuit het westen breed op en hier en daar kan wat nevel of mist ontstaan. De minima komen uit rond 14 graden. Aan zee wordt het een paar graden minder koud.

