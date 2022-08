Leerlingen uit zeker zes klassen van twee openbare basisscholen in Den Haag gaan voorlopig maar vier dagen per week naar school. Dat meldt de koepel van Haagse openbare basisscholen donderdag.

Op de vijfde dag krijgen de kinderen een thuisprogramma, zodat zij thuis zelf aan de slag kunnen. De oorzaak van de maatregel is het enorme personeelstekort. Het gaat om zowel kleuterklassen als klassen in de bovenbouw, meldt Omroep West.

Voor ouders die niet voor de kinderen thuis kunnen blijven en hierdoor in de problemen komen, wordt samen met de school een oplossing gezocht. De koepelorganisatie ziet de vierdaagse schoolweek als allerlaatste optie. De koepel meldt niet om welke scholen het gaat. Wel is bekend dat één ervan in Laak staat en een andere in stadsdeel Escamp.

Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad heeft al vragen over de dreigende schoolsluitingen gesteld.