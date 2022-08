Een veertigjarige boer uit de gemeente Oost Gelre heeft donderdag zestig dagen celstraf gekregen voor het organiseren van een boerenprotest op de A18 bij Westendorp eind vorige maand. Hierbij werd de snelweg geblokkeerd en is afval gedumpt.

De man kreeg daarnaast een werkstraf van honderd uur opgelegd van de politierechter in Arnhem. Van de 60 dagen celstraf zijn er 56 dagen voorwaardelijk. Omdat de man al zeker vier dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in. Het Openbaar Ministerie eiste eerder op de dag een celstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk.

De man stuurde in een groepsgesprek op WhatsApp de tekst: "Vanavond nog mensen zin in een toertocht door de Achterhoek, rond 21.00 uur, inclusief kipper met spulletjes?" Ook zou hij een bijeenkomst hebben georganiseerd in de aanloop naar de actie. "20.30/21.00 uur, staat hier de koffie klaar vanavond."

De officier van justitie zei dat deze uitlokkende rol "bepalend is geweest". Rijkswaterstaat diende een schadeclaim van 3.600 euro in voor de geleden schade. Die is toegewezen.

Een plaatsgenoot van de veertigjarige Mariënvelder kreeg afgelopen donderdag in dezelfde zaak een taakstraf van tachtig uur opgelegd. Ook die varkenshouder hoefde vanwege voorarrest niet opnieuw de cel in.

Ruim honderd boeren aangehouden voor rellen op snelwegen

De politie heeft sinds eind juli ruim honderd verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij afvaldumpingen op snelwegen. In totaal gaf de politie meer dan zevenhonderd bekeuringen.

Een aantal boeren zit nog vast, omdat ze worden verdacht van het plegen van een misdrijf. Boeren en sympathisanten creëerden de gevaarlijke situaties om hun onvrede over het stikstofbeleid van het kabinet te uiten.