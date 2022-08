FNV Jeugdzorg heeft er na gesprekken met het kabinet weinig vertrouwen in dat overwerkte gezinsvoogden snel ontlast worden. Dat laat de vakbond aan NU.nl weten. Het ultimatum voor een verdubbeling van het aantal gezinsvoogden dat de bond in juli stelde, loopt vandaag af.

FNV Jeugdzorg stelt dat de ongeveer vijfduizend gezinsvoogden in Nederland twee keer zoveel gezinnen moeten begeleiden als verstandig is. Het gaat daarbij om kinderen van wie de ontwikkeling gevaar loopt. De kinderrechter heeft bepaald dat deze kinderen speciale hulp nodig hebben.

De jeugdbeschermers kunnen maximaal acht tot negen gezinnen begeleiden. Dat bleek in maart uit onderzoek in opdracht van Jeugdzorg Nederland.

Maar in de praktijk moeten de fulltime werkende gezinsvoogden 18 tot 22 gezinnen begeleiden. FNV Jeugdzorg baseert zich daarbij op een rondvraag onder vierhonderd mensen die dit werk doen.

De vakbond heeft daarom in juli een ultimatum gesteld. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) moet er volgens de bond snel 400 miljoen euro per jaar bij doen om vijfduizend nieuwe gezinsvoogden aan te nemen. Het ultimatum voor de verdubbeling van het aantal gezinsvoogden verstrijkt deze vrijdag om 17.00 uur.

'Gezinsvoogden zijn te loyaal om aan de bel te trekken'

De vakbond spreekt van een gevaarlijke overbelasting. Veel jeugdzorgmedewerkers voelen volgens FNV Jeugdzorg grote verantwoordelijkheid voor de gezinnen die ze begeleiden. Daarom zeggen de gezinsvoogden niet dat ze eigenlijk te hard moeten werken. "Als die overwerkte mensen nu uitvallen, betekent dat het einde van de jeugdzorg", zegt FNV Jeugdzorg-bestuurder Maaike van der Aar tegen NU.nl.

"Als ik het niet doe, komt het op de schouders van mijn collega's. Dat wil je elkaar niet aandoen", zouden gezinsvoogden tegen FNV Jeugdzorg hebben gezegd.

Extra geld is niet bedoeld voor hogere salarissen

De vakbond eist dat het kabinet 400 miljoen euro per jaar uittrekt om overwerkte jeugdbeschermers te voorkomen. Met dat geld kunnen er vijfduizend extra gezinsvoogden aan de slag gaan. De vakbond vraagt niet om een hoger salaris voor de gezinsvoogden.

"Die 400 miljoen euro is geen 'extra' geld", licht Van der Aar toe. "Het is geld voor werk dat nu al gedaan wordt door mensen die te hard moeten werken. Een loodgieter repareert ook geen twee lekkende kranen voor het geld van één. Maar de gezinsvoogden doen dat nu wel."

'Soms moeten kinderen tien maanden wachten'

Het gaat FNV Jeugdzorg niet alleen om meer geld. Het kabinet moet ook zorgen voor kortere wachttijden. "Nu moeten kinderen soms tien maanden wachten", weet Van der Aar. "We lopen met ze te leuren."

Bovendien moeten gezinsvoogden niet meer persoonlijk aansprakelijk zijn voor fouten. Dat zou extra oneerlijk zijn, omdat ze nu te veel werk moeten doen. Daardoor is het risico op fouten maken groter.

Gezinsvoogden mogen in de eis van FNV Jeugdzorg maximaal acht gezinnen begeleiden. Dat maximum geldt voor de mensen die fulltime werken.

Het maximum zou een landelijke regel moeten worden. Daar komt volgens Van der Aar ook de 400 miljoen euro per jaar vandaan. Dat bedrag is gebaseerd op de verdubbeling van het aantal gezinsvoogden. Die zouden dan allemaal maximaal acht gezinnen moeten begeleiden.

Wel gesprekken, maar geen toezeggingen

Het kabinet heeft nog niet formeel gereageerd op de eisen van FNV Jeugdzorg. "We zijn wel in gesprek. Maar het ziet er niet naar uit dat we onze zin krijgen", zegt Van der Aar daarover tegen deze site.

"Het kabinet wil dat we nog even wachten", zegt de FNV Jeugdzorg-bestuurder. "Ze zouden 'er druk mee bezig' zijn. Maar zeg ons dan gewoon concreet waar jullie aan werken. Dan kunnen we dat beoordelen."

Vakbond sluit stakingen niet uit

Als het kabinet niet aan de eisen van FNV Jeugdzorg tegemoetkomt, gaat de vakbond actievoeren. Het kan daarbij gaan om stakingen en werkonderbrekingen. "Dit probleem speelt al zeven jaar en is nu echt onhoudbaar", licht Van der Aar toe.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid vindt ook dat de werkdruk voor de gezinsvoogden "onhoudbaar" wordt. Een woordvoerder liet dat weten aan EenVandaag.

Weerwinds ministerie is in gesprek met jeugdzorgorganisaties en gemeenten. Daarom heeft het ministerie FNV Jeugdzorg gevraagd om geen actie te voeren.