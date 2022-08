Een vijftienjarige Amsterdamse scholier is begin deze maand aangehouden omdat hij vier scholieren in een wurggreep hield, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. De tieners deden het stikspel (ook wel de choking game), een wurgspel dat de laatste jaren populair is onder jongeren.

De vier scholieren verloren tijdens het spel korte tijd hun bewustzijn. De wurggrepen zijn op camerabeelden van de school vastgelegd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat iemand is aangehouden in verband met het wurgspel. In Amsterdam is dat sowieso niet eerder gebeurd, zegt een woordvoerder van het OM.

Het OM besluit nog of de vijftienjarige jongen vervolgd wordt. De scholier zit niet vast. De officier van justitie vindt het namelijk "in het belang van de maatschappij dat hij aan zijn gedrag gaat werken".

Het wurgspel, waarbij de halsslagader wordt dichtgeknepen, veroorzaakt een korte roes. Het kan leiden tot een zuurstoftekort in de hersenen. Dit wurgspel is volgens het OM bepaald niet zonder risico. In binnen- en buitenland zijn jongeren erdoor overleden.

Een berucht recent voorbeeld daarvan is de twaalfjarige Brit Archie Battersbee, die na een maandenlange coma op 6 augustus overleed. Volgens de moeder van de jongen had hij meegedaan aan een onlinechallenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken.