In de vroege ochtend is er plaatselijk nog kans op mist. Overdag is er ruimte voor de zon, maar er ontstaan ook enkele buien, vooral in het zuiden. Het wordt 22 tot 27 graden.

's Ochtends kan er een enkel buitje voorkomen in het land, maar de zon heeft de overhand.

In de middag neemt de bewolking toe en is er een afwisseling van wolken en zon. Er is kans op een enkele bui, vooral in het zuiden van het land.

De wind is zwak. Het wordt 22 graden op de Waddeneilanden, 25 graden in Utrecht en 26 of 27 graden in Brabant, Limburg en de Achterhoek.

In de nacht naar vrijdag is het op de meeste plaatsen droog. De minima komen uit tussen 14 en 17 graden en landinwaarts kan het mistig worden.

