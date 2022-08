Regenbuien hebben op verschillende plekken in het noordoosten van het land gezorgd voor wateroverlast. In onder meer Hardenberg in Overijssel kwamen straten onder water te staan, meldt RTV Oost.

Ook in de provincies Drenthe en Groningen stonden straten blank na hevige buien. Dat gebeurde onder meer in het Drentse Beilen en Winschoten in Groningen.

De Veiligheidsregio Groningen liet weten dat de wateroverlast leidde tot veel meldingen bij de meldkamer Noord-Nederland. De brandweer daar riep op om alleen bij levensbedreigende situaties 112 te bellen.

Woensdagavond geldt nog code geel in de provincies Friesland, Groningen en Utrecht. Eerder op de avond had het KNMI ook een waarschuwing uitgegeven voor Drenthe, Flevoland en Overijssel.

In Friesland en Groningen is volgens het KNMI hagel mogelijk en kan zeer lokaal neerslag ook voor overlast zorgen. In Utrecht komen onweersbuien voor met veel neerslag, met 30 tot 40 millimeter in een uur. Dat kan lokaal veel overlast opleveren.