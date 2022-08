Weerinstituut KNMI heeft code geel afgekondigd voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel. In de provincies is de kans groot dat het gaat onweren.

De weerswaarschuwing geldt tot zeker 22.00 uur woensdagavond. Er komen veel onweersbuien voor in het noordoosten van het land. De buien gaan gepaard met hagel en er is kans op veel neerslag in korte tijd.

"Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen", waarschuwt het KNMI.

Weerplaza meldt ook dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden van het slechte weer in de provincies. Het weerbureau verwacht dat vanavond en vannacht de laatste buien oplossen. In de loop van de nacht is het vrij helder.

Donderdag zal waarschijnlijk een onweersvrije dag worden. De dag begint mistig volgens Weerplaza en later breekt de zon door. De middagtemperatuur loopt op naar 22 graden aan zee tot 26 graden in het oosten. Lokaal kan een enkele kleine bui vallen.