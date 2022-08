Bij een politieachtervolging die in België begon en in Nederland eindigde, zijn waarschuwingsschoten gelost door de Nederlandse politie. De verdachte had zijn ex-partner onder dreiging van een mes ontvoerd. Toen hij begon met spookrijden op de A50 bij het Brabantse Son, greep de politie in.

De achtervolging duurde een kleine drie kwartier en startte in het noorden van België. Via Breda en Tilburg reed de verdachte uiteindelijk naar Oost-Brabant.

Ondertussen hadden meer dan tien politie-eenheden zich bij de achtervolging gevoegd, waaronder enkele arrestatieteams en een helikopter. Agenten wisten de verdachte om 13.13 uur tot stoppen te dwingen.

De Belgische hoofdcommissaris van de politiezone Grens, Rudy Verbeeck, spreekt van "een fantastische samenwerking" en is blij dat het slachtoffer er zonder fysieke schade vanaf is gekomen. Tijdens de achtervolging werden namelijk erg hoge snelheden behaald.

Het slachtoffer, een 23-jarige Nederlandse, was bij haar ouders in Essen op bezoek. Haar eveneens Nederlandse ex kwam hier ook naartoe en zou haar in de auto hebben gedwongen. Zij zag nog kans om het noodnummer te bellen.