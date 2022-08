De gemeente Tubbergen is "boos" over het besluit van het kabinet om een hotel in de Overijsselse gemeente op te kopen en er een asielopvang van te maken. "Zo ga je niet met mensen om", zei wethouder Ursula Bekhuis woensdag op een persconferentie. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) was het besluit nodig omdat Tubbergen ondanks veel verzoeken nog niets heeft gedaan aan asielopvang.

Burgemeester Wilmien Haverkamp werd dinsdagavond door staatssecretaris Van der Burg gebeld met de mededeling dat hij de gemeente Tubbergen ging passeren bij het besluit.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het hotel in Albergen (gemeente Tubbergen) kopen en er een asielopvang van maken. Het Rijk gaat zorgen voor een wijziging in het bestemmingsplan en de gemeente kon daar niets aan veranderen. Het is een mogelijkheid die het Rijk sinds kort heeft.

"Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. We wisten er helemaal niks van", zei wethouder Bekhuis woensdag.

Volgens haar is er in april contact geweest met het COA over de opvang van 300 tot 350 asielzoekers in hotel 't Elshuys. De gemeente zei toen dat het hotel daar te klein voor is. "We rekenden op begrip van het COA en zijn uit elkaar gegaan met de gedachte dat dat niet in Tubbergen zou komen."

Later was er weer contact met het COA over de huisvesting van maximaal twintig statushouders, die in afwachting van een woning waren. Verder is er volgens haar geen contact geweest met het COA.

'Buurt zo nodig nog meer verrast dan wij'

"We zijn ontzettend verbaasd en verrast. De buurt zo nodig nog veel meer dan wij", zegt Bekhuis. "De bestemming was en is horeca, en niet een asielzoekerscentrum."

Volgens Van der Burg liepen er al maanden gesprekken met Tubbergen over de opvang van asielzoekers. Omdat er maar 'nee' bleef klinken vanuit de Overijsselse gemeente, moest hij naar eigen zeggen wel een dwangmaatregel inzetten.

"Er is meer plaats nodig voor vluchtelingen in heel Nederland. Als dat niet op basis van vrijwilligheid lukt, dan kan ik twee dingen doen: het opvangcentrum in Ter Apel volledig laten verstoppen, of ingrijpen. Dat laatste doe ik liever niet, maar er is door een aantal gemeenten te weinig geleverd op basis van vrijwilligheid", legde Van der Burg uit.

Meerdere mensen protesteerden dinsdagavond bij het hotel waar asielzoekers opgevangen gaan worden. Meerdere mensen protesteerden dinsdagavond bij het hotel waar asielzoekers opgevangen gaan worden. Foto: ANP

Gemeente kijkt naar wat het tegen besluit kan doen

Wethouder Bekhuis zegt dat de gemeente nog aan het kijken is wat er tegen het besluit gedaan kan worden. Volgens haar kunnen er maximaal 75 mensen in het hotel verblijven.

"Driehonderd mensen is nu niet mogelijk. Bovendien is de omgeving niet ingericht op zo veel mensen. Het is een dorp met drieduizend inwoners. Het is niet zo dat we helemaal niks willen, maar het moet wel in verhouding staan tot het dorp en de regio. Zo haal je alles uit balans."