De thermometer in De Bilt gaat de 25 graden woensdag niet halen, zeggen Weerplaza en Weeronline. Dat betekent dat de acht dagen durende landelijke hittegolf ten einde komt. In het oosten duurt de regionale hittegolf nog wel even voort.

Sinds zaterdag was er officieel sprake van een landelijke hittegolf. Daarvoor moest het in De Bilt vijf dagen achter elkaar minsten 25 graden zijn. Op drie van die dagen moest het tropisch warm zijn, oftewel minimaal 30 graden.

Het ging om de dertigste hittegolf sinds het begin van de metingen in 1901 en alweer de veertiende van deze eeuw. Het was de eerste hittegolf van dit jaar. Vrijdag was de warmste dag in De Bilt. Het kwik steeg die dag tot 32,3 graden.

De hittegolf was met een duur van acht dagen "heel gemiddeld", zegt Weeronline. De langste hittegolf was in de zomer van 1975 en duurde achttien dagen.

In het oosten duurt de hittegolf volgens Weeronline nog wel even voort. In Hupsel en Twente was het woensdag al meer dan 25 graden. De temperatuur in De Bilt blijft vermoedelijk steken rond de 22 graden. De komende dagen blijft het zomers warm, met temperaturen van tussen de 22 en 26 graden. Wel is er zo nu en dan kans op regen.