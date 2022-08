Politieagenten en boa's hebben dinsdagavond zo'n tweehonderd tentjes weggehaald die lokale ondernemers hadden uitgedeeld aan vluchtelingen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Honderden asielzoekers sliepen daardoor afgelopen nacht opnieuw in de buitenlucht.

Volgens de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, waren de tentjes onveilig. "We weten niet wat er zich in de tentjes afspeelt", zei een woordvoerder. Ook veroorzaakten de tentjes volgens haar problemen met de hygiëne.

Bovendien zou de actie niet bijdragen aan een structurele oplossing. "Die moet nu uit Den Haag komen", aldus de gemeente.

De ondernemers snappen er helemaal niets van. Initiatiefnemer Willem Straat noemde het weghalen van de tentjes "volstrekt idioot". "Die tentjes zijn van die vluchtelingen en ze afpakken is diefstal", zei hij.

Lokale ondernemers hadden 12.500 euro ingezameld met een crowdfundingactie. Daarvan kochten zij opgooitentjes, die ze maandagavond uitdeelden aan asielzoekers voor wie in het centrum geen plek was. Volgens Straat wilden de ondernemers daarmee een signaal afgeven. "Wij bemoeien ons niet met de politiek, maar vinden dat je dit niet kan maken."

Lange tijd onrustig met vechtpartijen

Dinsdag was het een tijd onrustig bij het aanmeldcentrum met vechtpartijen. Volgens de politie zorgden agenten ervoor dat de rust terugkeerde. De politie zei dat de in beslag genomen tentjes teruggaan naar de ondernemers.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zei dat er zo'n driehonderd mensen op het grasveld voor het centrum verbleven. Voor zo'n zestig kwetsbare mensen werd een noodopvangplek gevonden waar zij afgelopen nacht konden slapen. De rest verbleef in de buitenlucht.

In de voorgaande nachten sliepen ook telkens asielzoekers buiten. Het is al maanden te vol in het Groningse aanmeldcentrum, waardoor mensen soms buiten moeten overnachten. Dat is het gevolg van de gestokte doorstroom van asielzoekers. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een huis.