In Groningen komt woensdagochtend hier en daar dichte mist voor. Ondertussen heeft Zeeland te maken met flinke onweersbuien en veel regen in korte tijd. Het KNMI heeft daarom voor beide provincies code geel uitgegeven.

Dat gold eerder ook al voor Drenthe en Zuid- en Noord-Holland.

In Groningen is het zicht vanwege dichte mist plaatselijk minder dan 100 meter. Ook in Friesland en Drenthe was het woensdagochtend erg mistig. De mist zal in de loop van de ochtend verdwijnen.

Voor Zeeland geldt code geel vanwege fikse regen- en onweersbuien. Het KNMI waarschuwt voor blikseminslag. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen. Daar zal het verkeer last van hebben. Voor Flevoland en Noord-Holland gold eerder op woensdag code geel voor stevig onweer.

Ook de rest van het land krijgt woensdag te maken met onweersbuien. Daardoor wordt het eindelijk minder warm. Als het woensdag in De Bilt geen 25 graden of warmer wordt, betekent dat het einde van de landelijke hittegolf. Die zou dan acht dagen hebben geduurd. Regionaal kan er nog wel sprake zijn van een hittegolf.