Het KNMI waarschuwt vanochtend tot 7.00 uur voor onweersbuien in het westen en dichte mist in het noordoosten. Voor de provincies Groningen, Drenthe en Zuid- en Noord-Holland is tot die tijd code geel van kracht.

"Vooral in het westen komen lokaal stevige onweersbuien voor met veel regen in korte tijd", zegt het KNMI. Automobilisten in het noordoosten moeten rekening houden met gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht.

De rest van de dag is het vaak bewolkt. Er zijn perioden met regen en soms ook onweer. Tijdens buien wordt het 20 of 21 graden, maar in de zon stijgt het kwik nog even naar een broeierige 23 tot 27 graden.

Donderdag schijnt de zon geregeld. Langs de oostgrens zijn meer wolken met daar kans op regen. Het wordt 25 graden.

