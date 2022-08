Bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel is het dinsdagavond bijzonder onrustig. Honderden mensen hebben nog geen slaapplek voor de komende nacht en er zijn meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt RTV Noord. Inmiddels zijn de vechtpartijen voorbij en is de rust enigszins teruggekeerd.

Een verslaggever van RTV Noord meldt dat wachtenden met elkaar op de vuist gingen. Een woordvoerder van de politie zegt tegen NU.nl dat er inderdaad agenten uitgerukt waren, maar dat dat niet vanwege de vechtpartijen was: de inzet was "gepland".

De woordvoerder zegt dat het wel mogelijk is dat een deel van de agenten heeft geholpen bij het herstellen van de rust bij het aanmeldcentrum.

Inmiddels is de rust teruggekeerd. Enkele asielzoekers rijden met containers over het terrein om afval op te ruimen.

Volgens RTV Noord staan er zo'n driehonderd mensen voor de poorten van het aanmeldcentrum. Persbureau ANP meldt dat een deel van hen nog overgebracht moet worden naar een andere locatie. Het komt niet vaak voor dat zo veel mensen zonder slaapplek zitten.

Ondernemers hadden tentjes uitgedeeld

Een woordvoerder van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, licht toe dat de inzet gepland was omdat er enkele tentjes buiten het terrein opgesteld stonden. Lokale ondernemers hadden die aan de asielzoekers uitgedeeld.

De woordvoerder laat weten de actie enorm te waarderen, maar benadrukt dat die niet bijdraagt aan een structurele oplossing. "Die moet nu uit Den Haag komen."