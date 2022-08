Honderden boze mensen hebben zich verzameld bij het hotel in Albergen waar het kabinet asielzoekers wil opvangen. Volgens Tubantia vinden de demonstranten het 'onacceptabel' dat het kabinet haar besluit erdoor wil drukken. Eerder op de dag liet de staatssecretaris van Asiel en Migratie weten voorbij te gaan aan eventuele bezwaren van de gemeente Tubbergen tegen de opvang van asielzoekers.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) krijgt daarmee een vergunning om tot driehonderd asielzoekers te huisvesten in het hotel. Daar protesteren vannacht honderden boze mensen tegen de beslissing van het kabinet. Volgens een verslaggever zijn er vooral veel jongeren aanwezig.



Betogers plaatsen een protestbord met de tekst 'Albergen zegt nee tegen AZC!' tegen de gevel van het hotel. Eerder op de avond werden er vuurpijlen afgeschoten. Verslaggevers die ter plaatse zijn, noemen de sfeer 'gemoedelijk'. Er zijn twee agenten aanwezig, maar die hebben niet in hoeven grijpen.

Vorige week maakte het kabinet bekend dat het bestemmingen van gebouwen die als azc kunnen fungeren kan aanpassen als een gemeente blijft weigeren. "En die stap neemt het kabinet nu", schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer. Het is de eerste keer dat het kabinet een dergelijke beslissing neemt.

Van der Burg schrijft dat het kabinet samen met het COA, gemeenten en veiligheidsregio's de mogelijkheden heeft onderzocht om asielzoekers op korte termijn te kunnen opvangen. Dat heeft nog niet geleid tot een doorbraak.

Het COA heeft het hotel in het zo'n 3.600 inwoners tellende Overijsselse dorp gekocht. Het kan op dit moment tachtig gasten ontvangen, meldt Van der Burg.

"De nood is heel hoog", licht Van der Burg het besluit toe. "Zonder maatregelen komen we in oktober duizenden opvangplekken tekort." Het COA heeft al maanden moeite om asielzoekers op te vangen in het aanmeldcentrum en te begeleiden naar asielzoekerscentra.

Om in het hotel asielzoekers te kunnen opvangen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het COA is volgens Van der Burg bezig met een aanvraag daarvoor.

Asielzoekers moeten buiten slapen in Ter Apel

Aanmeldcentrum Ter Apel heeft geregeld niet genoeg plek voor nieuwe asielzoekers. De afgelopen dagen moesten zo'n tweehonderd mensen buiten slapen, omdat het COA ze geen slaapplek elders kon aanbieden. Het probleem ligt bij de doorstroom van asielzoekers.

Het COA gaf de zoektocht naar slaapplekken zaterdag op. De organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland zei toen de zoektocht zondag voort te zetten.

Ook meerdere oudere, vrouwelijke en minderjarige asielzoekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het kabinet maakte met de veiligheidsregio's afspraken over extra opvanglocaties in de hoop het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Maar dinsdag bleek dat twee derde van de regio's de beloofde opvangplekken niet heeft gerealiseerd.

Tweeduizend wachtende asielzoekers worden vanaf dinsdag versneld geregistreerd. Dat gebeurt in het Brabantse Budel en niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel, om zo de druk op het aanmeldcentrum in de provincie Groningen te verlichten.