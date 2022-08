Inwoners van het Utrechtse De Meern kunnen nog dagenlang een gaslucht ruiken, maakt de Gasunie dinsdag bekend. Dat komt doordat er bij werkzaamheden odorant is vrijgekomen.

Odorant is een ongevaarlijke stof en wordt gebruikt om aardgas, dat van zichzelf geen geur heeft, een gasgeur te geven. Zo kun je gas waarnemen en alarm slaan als er bijvoorbeeld een gaslek is.

Dinsdag kwam er een klein beetje odorant vrij bij werkzaamheden langs de A12 ten zuiden van De Meern. De gaslucht waaide vervolgens over de Utrechtse plaats heen. "In de loop van de middag kregen we de eerste meldingen al binnen", zegt een woordvoerder van de Gasunie tegen RTV Utrecht.

Doordat het nu zo goed als windstil is, blijft de stof makkelijk in de lucht hangen. Inwoners van De Meern kunnen daardoor nog dagenlang een gasgeur ruiken.

De Gasunie bedrijf benadrukt dat de stof ongevaarlijk is.