Konijnen van een Amersfoorts gezin hebben maandagavond menselijke resten van tenminste drie personen opgegraven. Dat meldt AD. De politie denkt dat het gaat om een schedel en botresten uit de negentiende eeuw.

Het gezin uit Amersfoort Zuid schakelde de politie in nadat een van de kinderen menselijke resten dacht te zien in het gat dat de konijnen hadden gegraven in de achtertuin van hun woning. Politieonderzoek bevestigde het vermoeden.

Volgens buurtbewoners heeft de politie de hele nacht onderzoek gedaan. Een politiewoordvoerder zegt dat de resten van de personen dateren uit het jaartal 1880 tot 1900. Het zou gaan om minstens drie personen. Onder meer een schedel met een kaak behoren tot de resten.

Het is onduidelijk hoe de menselijke resten in de tuin van het gezin terecht zijn gekomen. De politie meldt dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de zaak verder gaat onderzoeken.