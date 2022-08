In het onderzoek naar de voormalig bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie - onder wie Sywert van Lienden - is opnieuw beslag gelegd op financiële tegoeden, woningen en auto's. Dat laat het Openbaar Ministerie dinsdag weten.

Het geld en de spullen zijn in beslag genomen in Nederland, Luxemburg en Zwitserland.

Stichting Hulptroepen Alliantie is de organisatie die werd opgericht door Van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel. Het drietal wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

De verdachten presenteerden hun organisatie als een stichting die uit liefdadigheid de overheid wilde helpen in de coronacrisis. Toen zij een grote mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid sloten, maakten zij gebruik van een geheim, commercieel bedrijf.

Het drietal ontving ruim 100 miljoen euro belastinggeld voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes. Het was een van de grootste mondkapjesdeals in de coronacrisis. De betrokkenen maakten ongeveer 28 miljoen euro winst. Een deel van de mondmaskers is door het RIVM afgekeurd, omdat ze grafeen bevatten. Vooralsnog is geen van de kapjes gebruikt.

De huidige zaak tegen Stichting Hulptroepen Alliantie is aangespannen door Randstad. Het uitzendconcern leverde arbeidskrachten aan de organisatie, maar dacht dus ook dat het ging om werk zonder winstoogmerk. Het door Randstad geleverde personeel boog zich over de logistiek, de werving van nieuwe mensen, het testen van mondkapjes en het opzetten van een IT-structuur.

Van Lienden is meermaals gevraagd om het geld terug te storten, maar hij willigde dat verzoek niet in. De ondernemer wil het geld beleggen en met het rendement goede doelen steunen. Beoogde ontvangers als KiKa en KWF Kankerbestrijding lieten echter weten dat ze niet op het geld van Van Lienden zitten te wachten.