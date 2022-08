Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de vrouw vervolgen die betrokken was bij het ernstige ongeluk van oud-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) afgelopen juni. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van de lokale omroep WOS.

De 42-jarige vrouw wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolg. Wanneer de vrouw voor de rechter moet verschijnen, is nog niet duidelijk.

Dekker raakte zwaargewond na een val van zijn racefiets in het duingebied bij het Zuid-Hollandse Monster. Volgens ooggetuigen sloeg de oud-minister over de kop doordat de vrouw hem bij zijn arm pakte. Dat deed ze waarschijnlijk niet omdat ze Dekker herkende, maar vanwege de manier waarop hij fietste.

De 47-jarige Dekker werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werden vijftien botbreuken vastgesteld, waaronder gebroken ribben, een gebroken bekken, een gebroken sleutelbeen en hoofdletsel. Dekker verbleef vijf weken in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum. Inmiddels is hij weer thuis om verder te werken aan zijn herstel.

De vrouw werd na het ongeluk aangehouden en verhoord door de politie. Een dag later werd ze weer vrijgelaten, maar ze bleef verdachte in het onderzoek.