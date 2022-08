In het centrum van Deventer is in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand uitgebroken. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. De brandweer heeft flink opgeschaald om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt.

De brand woedt in meerdere woningen boven een winkel aan de Brink, midden in het centrum. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat voor verwondingen zij hebben opgelopen.

De brand ontstond rond 4.00 uur en de vlammen sloegen over op meerdere woningen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om een uitbreiding van het vuur naar naastgelegen gebouwen te voorkomen. "Omdat het een oude binnenstad is, gaat dat lastig", licht een woordvoerder toe.

Het is nog niet duidelijk of alle bewoners op tijd de getroffen panden konden verlaten.