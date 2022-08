Vandaag breekt de zon regelmatig door. De temperatuur loopt vanmorgen snel op en uiteindelijk wordt het 25 of 26 graden in het westen van het land en lokaal 30 graden in het uiterste oosten.

De stapelwolken kunnen aan het einde van de middag of het begin van de avond in het zuiden van het land nog uitgroeien tot een (onweers)bui, elders blijft het droog.



De zuidwestenwind waait matig, kracht 3 tot 4. Morgen is er meer bewolking aanwezig en er trekt een zone met buiige regen en lokaal wat onweer over het land.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft. Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.