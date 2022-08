Bij een legpluimveebedrijf in het Zeeuwse Schore moeten 76.000 kippen worden geruimd omdat er vogelgriep is vastgesteld. Dat liet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandagavond laat weten.

Rondom het pluimbedrijf staan geen andere bedrijven die geruimd hoeven te worden. Wel geldt er voor de vijf pluimveebedrijven die binnen 10 kilometer afstand liggen per direct een vervoersverbod.

In de regio waarin het bedrijf ligt, gold al een ophok- en afschermplicht voor bedrijven met commercieel gehouden vogels. Op het bedrijf wordt onderzocht of er risicovolle contacten zijn geweest en indien nodig worden er dan extra maatregelen getroffen.

Afgelopen weekend werd op een kippenboerderij in het Gelderse Lunteren ook al vogelgriep vastgesteld. Omdat daar binnen een straal van 10 kilometer 235 andere kippenboerderijen staan, reageerde landbouwminister Henk Staghouwer bezorgd op de uitbraak.

"Zeker met een besmetting in een pluimveerijk gebied, zoals de Gelderse Vallei heeft dit op velen een enorme impact", benadrukte Staghouwer. De bewindsman liet weten dat er rekening mee moet worden gehouden dat vogelgriep ook in de rest van het jaar in Nederland aanwezig zal zijn.