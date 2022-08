Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat vannacht opnieuw zo'n 150 mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens een woordvoerder van het COA zijn er luifels die beschutting kunnen bieden en wordt er niet direct noodweer verwacht.

Volgens de woordvoerder was het aan het eind van de middag nog erg druk bij het aanmeldcentrum. Een aantal mensen is naar de crisisnoodopvang in Stadskanaal overgebracht.

Het is de derde nacht op rij dat mensen bij het aanmeldcentrum buiten moeten slapen. In de nacht van zondag op maandag ging het ook om ongeveer 150 personen. Van zaterdag op zondag brachten 200 tot 250 asielzoekers de nacht buiten door.

Een groep ondernemers uit de provincie Groningen heeft maandagavond zo'n tweehonderd tentjes uitgedeeld bij het aanmeldcentrum. Initiatiefnemer Willem Straat wil daarmee een signaal afgeven: "Mensen moeten niet buiten slapen. Wij bemoeien ons niet met de politiek, maar vinden dat je dit niet kan maken."

Het geld voor de tentjes werd opgehaald via een crowdfundingactie. Het gaat volgens Straat om pop-uptentjes. "Die gooi je in de lucht en ze staan", legt hij uit. "En je kunt ze weer opvouwen en meenemen als een soort handtas." De vluchtelingen mogen de tentjes houden. De initiatiefnemers hebben er wel een briefje bij gedaan met de vraag om de tent door te geven aan een ander als de ontvanger hem niet meer nodig heeft.

Een deel van de mensen bij Ter Apel moet buiten slapen, omdat het al maanden te vol is bij het Groningse aanmeldcentrum. Dat komt doordat de doorstroom van asielzoekers is gestokt. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.