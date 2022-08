De onweersbuien zijn ons land uit getrokken. Aan het eind van de middag en in de loop van de maandagavond trokken onweerswolken het land over. Vooral in het westen zorgde dit voor veel (korte) onweersbuien. De temperatuur neemt de komende dagen af en woensdag is de officiële landelijke hittegolf waarschijnlijk voorbij.

Ondertussen geldt weercode geel van het KNMI nog altijd. Ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM is nog actief. Woensdag verloopt code geel, maar of het Hitteplan dan ook afloopt, is nog niet duidelijk. Dinsdag volgt daar waarschijnlijk een beslissing over.

Het KNMI heeft voor woensdag nu 23,3 graden in De Bilt voorspeld. Bij een officiële landelijke hittegolf moet het vijf dagen achtereen minimaal 25 graden zijn in De Bilt, waarvan drie dagen 30 graden of meer. Sinds zaterdag kent Nederland een officiële hittegolf.

Dinsdag voorspelt het KNMI voor weerstation De Bilt 26,7 graden. De komende dagen zal de temperatuur steeds ietsje zakken. Voor zondag voorspelt het weersinstituut 'maar' 20,2 graden. Volgens het KNMI blijft het wel erg benauwd de komende tijd.

Flinke (korte) plensbuien op komst

Ook de meteorologen van Weerplaza zien dat de temperaturen de komende tijd gaan afnemen en dat er meer regen gaat vallen.

Dinsdag zal nog een zomerse dag zijn, maar woensdag trekken er buien het land over met een volgens Weerplaza "overtuigend karakter". Plaatselijk zal er in korte tijd heel veel regenwater gaan vallen. Dat maakt alleen nog lang geen einde aan de droogte.

Opnieuw een hittegolf?

In het weekend zullen de temperaturen weer liggen rond de normale waarden van augustus in Nederland. Dat zal alleen niet heel lang gaan duren, verwacht Weerplaza.

Verschillende weermodellen waarschuwen namelijk voor een nieuwe hittegolf. Een lagedrukgebied zal straks wat noordelijker komen liggen, waardoor gebieden met bewolking en regen op ruime afstand blijven.

Dat samen met de nog altijd sterke augustuszon gaat ervoor zorgen dat er weer dagen achtereen zullen volgen van 25 graden of hoger. Het kan daarom zomaar gebeuren dat we in augustus weer richting een nieuwe hittegolf gaan.