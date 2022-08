Vrijwilligers hebben in iets meer dan twee weken tijd 86.954 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. "Dat zijn er bijna 30.000 meer dan vorig jaar", zegt strandafval-expert Marijke Boonstra. De grootste hoeveelheid peuken is gevonden op het strand van Zandvoort.

In Zandvoort werden 33.121 peuken verwijderd. Daarmee is die badplaats koploper. Op het strand van Scheveningen, de nummer 2 op de lijst, zijn bijna 13.000 peuken weggehaald, meldt Stichting De Noordzee, de organisator van de schoonmaakactie.

1567 vrijwilligers ruimden in dertig etappes 4408 kilo afval op, waaronder dus veel peukjes. "Eén peuk kan wel duizend liter water vervuilen, bestaat voor 95 procent uit plastic en zit vol giftige stoffen. Enorm schadelijk voor het milieu en gevaarlijk voor dieren", legt Boonstra uit.

De vrijwilligers van de Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee hebben ook bijzondere vondsten gedaan. Zo werd op Schiermonnikoog een appelsapverpakking gevonden uit 1983. Ook troffen vrijwilligers een coronatest en een hoefijzer aan. Bovendien is 3,5 jaar na de containerramp met de MSC Zoe, waarbij 342 containers ten noorden van de Waddeneilanden overboord sloegen, nog afval gevonden dat afkomstig is uit de containers van het schip.

Als gevolg van de vogelgriep zijn ook veel dode vogels op de stranden aangetroffen. "Het is een verdrietig en naar gezicht om dagelijks tientallen vogels te zien liggen. Het laat zien hoe kwetsbaar Noordzeedieren zijn en dat het belangrijk is dat we de natuur beschermen", zegt Sebastiaan Verkade, projectleider van de Beach Cleanup Tour.

Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie. De stichting organiseerde de schoonmaakactie voor de negende keer.