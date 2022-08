Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant (OM) vervolgt een politieagente voor mishandeling tijdens de zogenoemde coronarellen op 24 januari van vorig jaar in Eindhoven. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van het AD. De agente richtte een harde straal van een waterkanon op een vrouw, die daarbij gewond raakte.

Volgens het OM ging het optreden van de agente te ver voor de ernst van de overtredingen van de vrouw. Dat oordeelt het OM na onderzoek door de Rijksrecherche.



In de binnenstad liep het in de lezing van het OM die zondag "volledig uit de hand". Een grote groep relschoppers zocht de confrontatie met de politie. Die lieten een spoor van vernieling achter, onder meer op het 18 Septemberplein en bij station Eindhoven Centraal.

De vrouw was volgens het OM zonder aanwijsbare reden aanwezig op het 18 Septemberplein, ook nadat de politie de relschoppers meermaals had verzocht om te vertrekken.

Toch klom ze op het dak van een fietsenstalling en maakte ze filmopnames van het politieoptreden. "Toen de waterwerper het plein opkwam, klom het slachtoffer van de fietsenstalling", zegt het OM over het incident met de waterstraal. Kort daarna werden het slachtoffer en haar vriend geraakt door een waterstraal via de grond.



De vriend pakte vervolgens in de lezing van het OM een kettingslot van de grond en gooide het voorwerp een aantal meter in de richting van het politievoertuig. Vervolgens spoot de waterwerper vanaf korte afstand tegen de vrouw, die daarop naar achteren viel tegen de fietsenstalling.

29 Waterkanon spuit vrouw omver bij coronaprotest in Eindhoven

Slachtoffer deed aangifte van poging tot doodslag

De vrouw raakte gewond aan haar hoofd. Ze moest in het ziekenhuis worden gehecht aan de wond. Ze deed aangifte van poging tot doodslag.

Het OM komt na onderzoek tot de conclusie dat de politie niet heeft gehandeld volgens de geldende instructie. "Alle omstandigheden afwegende is de conclusie dat dit een te zwaar geweldsmiddel is geweest voor deze situatie."

Volgens het AD is het OM van plan vast te houden aan een vervolging voor mishandeling. Het geeft de advocaat van het slachtoffer de tijd om een procedure te starten om de verdenking eventueel te verzwaren. Wanneer daar meer over bekend is en de agente precies moet voorkomen is nog niet duidelijk.