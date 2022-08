Nederland is nog altijd met drie universiteiten vertegenwoordigd in de top honderd van de Sjanghai Ranking. Daarop worden de beste universiteiten ter wereld gerangschikt. Ten opzichte van vorig jaar is de Universiteit Leiden uit de top honderd gevallen. De Erasmus Universiteit in Rotterdam kwam juist de top honderd binnen. Dat bleek uit de nieuwe rangschikking die maandag werd gepubliceerd.

Vorig jaar stond de Universiteit Leiden nog op plek 83 op de lijst. Ook in de jaren daarvoor was de oudste universiteit van Nederland in de top honderd te vinden. Leiden hoort nog wel bij de beste 150 universiteiten, zegt de organisatie achter de Sjanghai Ranking.

De Universiteit Utrecht (54e), Rijksuniversiteit Groningen (66e) en de Erasmus Universiteit in Rotterdam (87e) staan nog wel bij de beste honderd universiteiten ter wereld. De EUR keert na een jaar afwezigheid terug in de top 100. De UU en de RUG leveren allebei een paar plekken in ten opzichte van vorig jaar.

Naast de Universiteit Leiden bevinden ook de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam zich tussen de plekken 100 en 150.

De Academic Ranking of World Universities (ARWU), zoals de ranglijst voluit heet, wordt sinds 2003 jaarlijks samengesteld. Voor de lijst worden universiteiten beoordeeld op factoren als het aantal artikelen dat onderzoekers in wetenschappelijke tijdschriften publiceren en het aantal onderzoekers dat vaak wordt geciteerd door andere wetenschappers.

Op de eerste plek staat zoals gebruikelijk de Amerikaanse Harvard University. Stanford University staat op twee en op de derde plaats staat de Massachusetts Institute of Technology (MIT). Daarmee is de hele top drie dit jaar Amerikaans. De Britse University of Cambridge zakt dit jaar van plek drie naar vier.