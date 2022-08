Tot nu toe zijn ruim honderd boeren aangehouden omdat ze de laatste weken meededen aan rellen op de snelweg. Dat zegt de politie maandag tegen NU.nl. In totaal gaf de politie meer dan zevenhonderd bekeuringen. Een aantal boeren zit nog vast, omdat ze worden verdacht van het plegen van een misdrijf.

De aangehouden boeren hebben boetes gekregen tussen de 150 euro en vele honderden euro's. Het boetebedrag voor het blokkeren van de snelweg is bijvoorbeeld 410 euro. Voor het afplakken van een kenteken wordt 150 euro gerekend.

Vanaf eind juni blokkeerden boeren meerdere keren snelwegen met trekkers om zo hun onvrede te uiten over de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen. Ook dumpten ze afval op de snelweg, waar ook asbest tussen zat, en werden hooibalen en autobanden in brand gestoken.

De politie is nog op zoek naar meerdere relschoppers, maar hoeveel dat er precies zijn, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. "We proberen waar mogelijk mensen aan te houden, maar zullen geen 100 procentscore behalen."

Verdenkingen van poging tot moord

De politie registreert niet of een boete rond een boerenactie is uitgedeeld, maar ziet wel een flinke toename van het aantal boetes voor bijvoorbeeld langzaam rijdende voertuigen op de snelweg. Begin juni (voor de boerenrellen) waren dat er zeven per week. Inmiddels gaat het om zestien boetes per week.

Volgens nationaal commandant Willem Woelders ligt het aantal boetes "gelinkt aan boerenacties waarschijnlijk nog hoger".

De meeste aangehouden verdachten zijn jonger dan dertig jaar. Enkele van hen worden verdacht van poging tot doodslag of moord.

Lang niet alle boeren werden aangehouden tijdens de rellen zelf. Ruim een kwart van de aanhoudingen was niet op heterdaad. "Achteraf valt vaak alsnog te achterhalen wie het zijn", aldus Woelders.

De rellen zorgen ervoor dat ander politiewerk blijft liggen, zegt een politiewoordvoerder. "Als agenten worden opgeroepen voor een ME-dienst (mobiele eenheid, red.) gaat dat ten koste van je werk in de wijk. En als een rechercheur onderzoek doet naar een onderzoek naar een afvaldumper op de snelweg, is hij niet bezig met een ander misdrijf."

Politie benadrukt de-escalerend optreden

Rond de boerenrellen klonk er ook kritiek op het politieoptreden. De politie zou niet hard genoeg optreden en boeren zouden te makkelijk met hun acties wegkomen.

De woordvoerder zegt dat de politie "altijd probeert" om in te grijpen als er strafbare feiten worden gepleegd, maar dat je ook met "de praktijk" te maken hebt.

"Wat gebeurt er als je ingrijpt? Loopt het dan helemaal uit de hand? Je probeert altijd de-escalerend te handelen. Daarnaast moet je ook de mogelijkheid hebben om in te grijpen. Iemand die met zijn fiets de snelweg blokkeert is makkelijker aan te houden dan iemand die dat met zijn trekker doet."