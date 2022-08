Het Rode Kruis heeft zijn servicepunt bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel tijdelijk gesloten. Dat bevestigt een woordvoerder van het Rode Kruis maandag na berichtgeving van RTV Noord. De reden voor de sluiting is een vechtpartij die zondagmiddag plaatsvond bij het aanmeldcentrum.

Het servicepunt is bedoeld om het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te ondersteunen met het opvangen van asielzoekers in het aanmeldcentrum. Zo gaven hulpverleners informatie, deelden ze hulpgoederen als water uit en boden ze een luisterend oor.

De sluiting van het servicepunt is per direct ingegaan. Het Rode Kruis weet nog niet wanneer het punt heropend wordt. De woordvoerder meldt dat de organisatie in gesprek is met het COA en de politie.

Reden voor de sluiting was een opstootje bij het aanmeldcentrum zondagmiddag. De politie moest ter plaatse komen en hield één persoon aan. Het COA wilde geen details over de ruzie kwijt, omdat de ongeregeldheden zich buiten de deuren van het aanmeldcentrum afspeelden.

Het Rode Kruis hoopt dat het servicepunt "zo snel mogelijk" heropend kan worden. "Het is belangrijk dat wij hulp kunnen verlenen", zegt de woordvoerder. "Maar het is ook belangrijk dat onze hulpverleners veilig hun werk kunnen doen."