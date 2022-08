Een 23-jarige Leeuwarder moet voor een half jaar de cel in vanwege een valse bommelding. Hij beweerde in juli ten onrechte dat er een bom zou afgaan in het provinciehuis van Friesland.

Zijn advocaat vond geestelijke hulpverlening geschikter dan een celstraf, omdat de Leeuwarder bekend is bij instanties voor geestelijke hulpverlening. De politierechter ging daar niet in mee en volgde de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM).

De politie kreeg op 13 juli rond 11.00 uur een telefoontje met de boodschap dat er een mestbom zou ontploffen in het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt. De man deed de melding volgens de officier van justitie voor de kick.

Het gebouw, met daarin naar schatting 140 tot 150 medewerkers, werd vanwege de dreiging afgesloten en omliggende gebouwen werden ontruimd. In het pand was een Statenvergadering bezig toen het dreigement binnenkwam.

De bommelding had grote impact, zei de politierechter. Hij sprak van een "heel ernstig feit".

Diezelfde ochtend stonden voor het provinciehuis tientallen boeren te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zij moesten de Tweebaksmarkt verlaten vanwege de bommelding.

"Het was geen sinecure om demonstranten weg te sturen", aldus de officier. "Statenleden moesten in de kelder schuilen. Politie heeft van alles op touw moeten zetten om dit te managen. Dit heeft uren geduurd."

Bommelding had niets te maken met gelijktijdige boerenprotesten

De man, met een behoorlijk strafblad, meldde zich op 3 augustus bij de politie met een bekentenis. Hij zit sindsdien vast. De Leeuwarder behoort niet tot de boerenbeweging. Wel is de man bekend bij hulpverleningsinstanties die hem proberen te helpen zijn leven op de rit te krijgen.

De verdachte staat in januari opnieuw voor de rechter. Dan voor onder meer winkeldiefstal.

De valse bommelding had geen relatie met de boerenprotesten. Dat bleek maandag tijdens de snelrechtzitting in de rechtbank in Leeuwarden.

Bij snelrecht verschijnt iemand binnen zeventien dagen voor de rechter. Als dat binnen drie tot zes dagen gebeurt, noem je het supersnelrecht.