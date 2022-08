De afgezette Myanmarese premier Aung San Suu Kyi is maandag tot zes jaar cel veroordeeld voor vier gevallen van corruptie.

De 77-jarige winnares van de Nobelprijs voor de Vrede heeft volgens de rechtbank geld van haar eigen liefdadigheidsorganisatie weggesluisd.

Eerder was Aung San Suu Kyi al tot elf jaar veroordeeld voor andere delicten, zoals opruiing, corruptie en het schenden van coronamaatregelen. Ze kreeg huisarrest, maar moest later naar een speciale gevangenis voor eenzame opsluiting. Ook lopen er nog zaken over onder meer verkiezingsfraude. Organisaties voor mensenrechten spreken van schijnprocessen om haar politiek uit te schakelen.

Aung San Suu Kyi werd begin 2021 afgezet door het leger van Myanmar. Het leger weigerde haar grote verkiezingsoverwinning van eind 2020 te accepteren. Sinds haar afzetting kent het Aziatische land weer een militaire dictatuur.

Het Europees Parlement besloot in september 2020 Aung San Suu Kyi van de lijst met winnaars van de Sacharovprijs te halen. De Sacharovprijs is een hoge onderscheiding voor mensen die zich sterk maken voor mensenrechten. Het besluit volgt op de schrijnende mensenrechtensituatie van de Rohingya-minderheid in het land.

Het leger in Myanmar nam via een staatsgreep de macht over. Als reactie daarop braken massale protesten uit. Daarbij kwamen honderden mensen om het leven. Het leven in Myanmar lijkt sinds die staatsgreep weer verdacht veel op dat tijdens de militaire dictatuur tussen 1962 en 2011. Dat regime werd gekenmerkt door corruptie, geweld en politieke onderdrukking.