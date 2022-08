Maandag en dinsdag geldt in het hele land nog steeds code geel vanwege de aanhoudende hitte. In Noord-Brabant en Limburg geldt maandagmiddag een tweede code geel, vanwege onweersbuien.

Het wordt maandag met temperaturen tussen de 25 en 30 graden minder warm dan de afgelopen dagen. Door de hogere luchtvochtigheid kan het wel een stuk benauwder aanvoelen. Dinsdag wordt het warmer dan maandag en blijft het benauwd.

Voor de aanhoudende hitte is het Nationaal Hitteplan van het RIVM actief. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, waarmee ook een einde zal komen aan de hittegolf.

In Noord-Brabant en Limburg geldt maandag van 12.00 uur tot 18.00 uur ook code geel vanwege onweersbuien. Lokaal kan dat gepaard gaan met hagel en windstoten tot 60 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de loop van de avond lossen de buien weer op.

Het verwachte onweer zal de heersende droogte nauwelijks verhelpen. Op een droge bodem zakt de neerslag niet makkelijk weg, waardoor die vooral in de sloot en het riool belandt.

Zondagavond en maandagochtend kwamen er in bijna alle provincies in het land al enkele onweersbuien voor. Die waren niet zo ernstig dat er een code geel voor uitgeroepen hoefde te worden.