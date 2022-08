Een man is zaterdagavond op Schiphol opgepakt vanwege het verspreiden van een foto van een neergestort vliegtuig via de dienst AirDrop. Hij stuurde de afbeelding naar passagiers die op het punt stonden om in een vliegtuig naar Dubai te stappen, meldt de Koninklijke Marechaussee.

De Koninklijke Marechaussee doet in samenwerking met het Openbaar Ministerie onderzoek vanwege mogelijke bedreiging.

Afgelopen woensdag werd op het vliegveld in Rotterdam iemand opgepakt voor een vergelijkbaar vergrijp. De achttienjarige man stond op het punt op vakantie te gaan naar Kroatië en deelde een foto van een gecrasht vliegtuig met telefoons in zijn nabijheid.

De piloot van het toestel ontving het plaatje, evenals een paar kinderen. De afzender werd uit het toestel gehaald. Hij zei dat het om een grap ging. Hij mag de komende vijf jaar niet meer met Transavia vliegen.