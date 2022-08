De hittegolf van de afgelopen week zal nog enkele dagen aanhouden. Pas woensdag of donderdag zal de maximumtemperatuur voor het eerst weer onder de 25 graden uitkomen. De droogte zal aanhouden, ondanks dat er de komende week hier en daar een bui kan vallen.

Ondanks vanuit Frankrijk overgewaaide stapelwolken is maandag nog geen sprake van koeler weer. De temperaturen schieten in de ochtend al vrij snel naar de zo'n 25 tot lokaal 29 graden.

Dat is weliswaar iets minder warm dan in het weekend, maar doordat het broeierig weer is, voelt het minstens zo heet. Aan het einde van de dag breekt bovendien de zon door. De stapelwolken die achterblijven, kunnen plaatselijk uitgroeien tot een regen- of onweersbui, maar een eventuele bui zal slechts kort aanhouden.

Dinsdag blijft het in vrijwel het gehele land droog en de temperatuur loopt dan op tot bijna 30 graden in het zuiden en oosten. In de dagen erna gaat de temperatuur geleidelijk omlaag.

Woensdag of donderdag duikt het kwik onder de 25 graden, waarmee er officieel een einde aan de hittegolf komt. Vrijdag krijgen we te maken met een maximumtemperatuur van ongeveer 23 graden.