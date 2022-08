In het Gelderse Lunteren, het hart van de Nederlandse pluimvee-industrie, is vogelgriep vastgesteld op een kippenboerderij. Drie maanden geleden werd de ziekte ook al geconstateerd in de Gelderse Vallei.

Om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen, worden de ongeveer vijfduizend kippen van het bedrijf geruimd, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Binnen een straal van 10 kilometer van het getroffen bedrijf zijn nog 235 andere kippenboerderijen. De uitbraak is daarom zorgelijk, zegt landbouwminister Henk Staghouwer.

"Zeker met een besmetting in een pluimveerijk gebied, zoals de Gelderse Vallei heeft dit op velen een enorme impact", benadrukt Staghouwer. Volgens de bewindsman moeten we er rekening mee houden dat vogelgriep ook in de rest van het jaar in Nederland aanwezig zal zijn.

De kippen op zeven andere boerderijen binnen een straal van 1 kilometer van het bedrijf worden ook geruimd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert nog dertig andere pluimveebedrijven die op maximaal 3 kilometer afstand liggen. De dieren worden nog twee weken gecheckt op ziekteverschijnselen.