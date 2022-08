Het lichaam van de zwemmer die vrijdagavond in duinmeer 't Wed bij Overveen verdween, is zaterdagmiddag gevonden. Het gaat om een 32-jarige Pool, meldt de politie.

De man was met familie in Nederland op vakantie. Voor zijn familieleden is specialistische opvang geregeld.

Volgens hen verdween de man nadat hij vrijdag rond 18.00 uur met zijn broer met een luchtbed het water was opgegaan. Hij verdween kort daarna in het water en kwam niet meer boven.

Hulpdiensten ontruimden vrijdagavond het Noord-Hollandse strand en zochten in het water naar de vermiste man. Zaterdagochtend werd de zoektocht hervat en in de middag werd een lichaam aangetroffen.

Uit politieonderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Vermoedelijk is de man verdronken. De politie is inmiddels gestopt met het onderzoek.

De Pool is niet de enige drenkeling van dit weekend. Zo werden zaterdag bij het Gelderse Dodewaard en bij Venlo lichamen in het water gevonden. Ook deze mensen zijn tijdens het zwemmen verdronken.