Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat vandaag verder zoeken naar slaapplekken voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zaterdag lukte dat niet. Daardoor moesten meer dan tweehonderd mensen buiten op het gras onder een deken slapen. "We bellen net als gisteren met gemeenten en veiligheidsregio's", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Nederland kampt al maanden met een opvangcrisis. De aantallen asielzoekers die naar ons land komen, vallen relatief mee. Het probleem is de gebrekkige doorstroming van het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel naar asielzoekerscentra of een reguliere woning. Daardoor puilt het aanmeldcentrum structureel uit. Hierdoor moesten asielzoekers al vaker buiten slapen.

Zaterdag mislukte de zoektocht naar plekken dus opnieuw. Ook toen belde het COA met verschillende gemeenten en veiligheidsregio's. De hoop was dat ze konden helpen, maar dat was niet het geval. "Iedereen doet zijn best, maar we hebben gewoon geen plek meer", zei de COA-woordvoerder toen.

Hoe het vandaag zal verlopen, is nog de vraag. In ieder geval wordt gezocht naar plekken voor de mensen die in de nacht van zaterdag op zondag buiten moesten slapen. Maar als zich vandaag nog meer mensen bij Ter Apel melden, dan zal ook voor hen naar een plek worden gezocht. "We hopen natuurlijk dat het vandaag wel lukt, maar het is afwachten", zegt de COA-woordvoerder.

Rode Kruis zette afgelopen nacht geen tenten neer bij Ter Apel

Eerder plaatste het Rode Kruis tenten bij Ter Apel om asielzoekers onderdak te bieden. Dat gebeurde afgelopen nacht bewust niet, vertelt een woordvoerder van de hulporganisatie. "De situatie met tenten toen vonden we niet humaan. De veiligheid kon niet worden gegarandeerd en er ontstonden opstootjes tussen mensen. Bovendien kregen de asielzoekers te weinig eten en drinken. We spraken toen met mensen die al dagen niet gedoucht hadden."

De hulporganisatie hoopt dat onder meer de overheid met een structurele oplossing komt. "De organisaties die verantwoordelijk zijn, moeten nu echt zorgen voor een humanitaire oplossing voor de lange termijn", vindt de woordvoerder. Buiten slapen is ook niet humaan, erkent ze. Maar met het niet plaatsen van tenten wil de hulporganisatie duidelijk maken dat er snel een oplossing nodig is.