In het asielzoekerscentrum was - zoals vaker in de afgelopen maanden - geen plek meer. Daardoor moesten de aanwezigen dicht bij elkaar slapen voor de ingangspoort. Foto: ANP