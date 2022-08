De brandweer in het noorden van het land is de afgelopen nacht druk geweest met meerdere grote branden. Zo ontstonden er vlammenzeeën in Oosternieland (Groningen) en het Friese Surhuisterveen en Franeker. Elders in het land woedde in Zaandam een grote brand.

In het Friese dorp Surhuisterveen brak zaterdagavond rond 22.30 uur een grote brand uit bij een autogarage en een automaterialenhandel. Beide bedrijven zijn volledig uitgebrand, maar de brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar omliggende panden.

Aan de Fivelweg in Oosternieland in Groningen brandde een woning en schuur uit. De gebouwen werden al snel als verloren beschouwd. Ook hier wist de brandweer te voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen loodsen, door die nat te maken.

Bij beide incidenten werden omwonenden gevraagd om ramen en deuren te sluiten door enorme rookontwikkelingen.

Oorzaak van vlammenzeeën nog onbekend

In Franeker ging een grote loods waarin eierdozen worden opgeslagen, verloren. De volledige loods van ongeveer 80 bij 20 meter stond in brand en het dak stortte in, waardoor de brandweer al snel de beslissing moest nemen om het vuur gecontroleerd uit te laten branden.

Ten slotte woedde in Zaandam in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand in een kraakpand. Meerdere mensen konden het pand zelfstandig verlaten. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Een deel van het dak van het pand stortte in en vlammen verspreidden zich door het hele gebouw. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland besloot door de grote brand omliggende gebouwen uit voorzorg te ontruimen. Daarnaast werden enkele straten in de omgeving afgesloten in verband met brandbestrijding.

Bij alle vier vlammenzeeën is nog niet duidelijk waardoor de brand ontstond.