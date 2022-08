De dag begint zonnig en het wordt al snel weer tropisch warm. Het wordt maximaal 30 graden aan zee tot 34 graden in het zuiden.

De luchtvochtigheid stijgt, waardoor het 's middags broeierig warm kan aanvoelen.

Aan het eind van de middag en in de avond kan in het noordoosten lokaal onweer voorkomen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 's Nachts is het overwegend droog en zijn er brede opklaringen.

Maandag koelt het af en wordt het 26 tot 29 graden. Ook dan is een enkele onweersbui mogelijk.

