Een inwoner uit het Limburgse dorpje Wittem is zaterdag levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd overreden door zijn eigen auto. De man viel uit zijn rijdende auto en kwam onder het voertuig terecht, meldt de politie.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse. De man is uiteindelijk per ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De precieze aard van zijn verwondingen is onbekend.

Het ongeval gebeurde door nog onbekende oorzaak rond 17.30 uur bij een tankstation in het Zuid-Limburgse heuvellanddorpje. De brandweer haalde de zwaargewonde bestuurder onder zijn auto vandaan.

Aanvankelijk ging het verhaal dat de man had geprobeerd zijn rollende auto van buitenaf tegen te houden, maar dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeval.