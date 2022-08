Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de zoektocht opgegeven naar een slaapplek op zaterdag voor honderden asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat laat een woordvoerder weten aan NU.nl. De organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland zegt de zoektocht zondag voort te zetten.

Nederland kampt al maanden met een opvangcrisis. De aantallen asielzoekers die naar ons land komen vallen mee. Het probleem is de doorstroming van het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel naar asielzoekerscentra of een reguliere woning. Daardoor puilt het aanmeldcentrum structureel uit.

Volgens de COA-woordvoerder heeft het orgaan zaterdag alles uit de kast gehaald. Toch zullen honderden asielzoekers de nacht buiten moeten doorbrengen. "Er zijn geen plekken. Morgen kijken we verder."

Het COA laat weten de hele dag in gesprek te zijn geweest met gemeenten en veiligheidsregio's. Het heeft er niet toe geleid dat alle asielzoekers een slaapplek hebben. "Iedereen doet zijn best, maar we hebben gewoon geen plek meer."

Het is niet de eerste keer dat asielzoekers in Ter Apel buiten moeten slapen. Zo plaatste het Rode Kruis in juni vijftig tenten om het leed bij het aanmeldcentrum te verlichten.

Enkele dagen later haalde de noodhulporganisatie de tenten weer weg. "Het is een pressiemiddel om de overheid te bewegen tot actie", liet een woordvoerder toen aan NU.nl weten.