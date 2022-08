Het is zaterdagmiddag al vroeg druk op de stranden. Vanwege het mooie strandweer zijn de parkeerplaatsen in Scheveningen, Zandvoort, Castricum aan Zee, Noordwijk aan Zee en bij het Maasvlaktestrand vol. Op de wegen naar Scheveningen en de Zeeuwse kust staan files, meldt de ANWB.

De files staan verder op de A4 vanaf de Belgische grens, op de A58 en N59 vanuit Noord-Brabant en op de N57 vanuit Rotterdam. Op de wegen rondom Zandvoort gaat het om wat vertraging.

"Je kunt tijdelijk niet meer met de auto naar het strand komen", meldt de gemeente Castricum, die wijst op een gratis shuttlebus tussen station Castricum en het strand. De bus rijdt twee keer per uur. De laatste bus vertrekt om 19.00 uur vanuit Castricum aan Zee.

Ook in Noordwijk wordt gratis strandvervoer aangeboden. "Veel mensen zijn nu al naar Noordwijk gekomen voor een heerlijk dagje strand", twittert de gemeente. "Onze parkeerplaatsen zijn vol. Ons voorstel: kom met de fiets of het ov, of maak gebruik van de gratis Beach Shuttle."

De zeehavenpolitie meldt dat alle wegen richting het Maasvlaktestrand zijn afgesloten vanwege de drukte. Op Twitter vraagt de politie "lief" te zijn voor de verkeersregelaars. "Ook zij hebben het warm."