In de Waal bij Dodewaard en aan de Maaskade bij Venlo zijn zaterdag twee lichamen uit het water gehaald. In het eerste geval gaat het om een 44-jarige Duitse man die tijdens het zwemmen verdween. Wat er in Venlo is gebeurd, is nog onbekend. De politie doet onderzoek. In de Kennemerduinen in Noord-Holland wordt nog gezocht naar vermiste persoon in het water.

De Duitser, die op bezoek was in Nederland, was aan het zwemmen en werd meegezogen door de stroming, aldus een politiewoordvoerder. De hulpdiensten troffen de man aan na een grote zoekactie waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet.

De man werd uiteindelijk een paar 100 meter verder gevonden van de Waalbandijk, waar hij het water inging. Volgens de woordvoerder waarschuwen de politie en Rijkswaterstaat altijd om niet in de Waal te gaan zwemmen. "Het is een verraderlijke rivier, met een sterke stroming".

Lichaam gevonden aan Maaskade

Op zaterdagochtend om 7.50 uur kreeg de brandweer ook een melding van iemand die in het water lag. Duikers van de brandweer hebben het lichaam gevonden in het water aan de Maaskade in Venlo.

Wat er precies gebeurd is, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen. De politie stelt een onderzoek in, en houdt rekening met alle scenario's, uiteenlopend van een misdrijf tot een ongeval.

Zoekactie naar vermiste zwemmer in Kennemerduinen

Zaterdagochtend is een tweede zoekactie met duikteams gestart naar een persoon die in 't Wed in de Kennemerduinen, een natuurgebied in Overveen, ging zwemmen. De 32-jarige man werd na een zoektocht van duikers vrijdagavond niet gevonden.

In verband met de zoekactie roept de politie om het gebied niet te komen bezoeken. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de kans klein is dat de man levend wordt teruggevonden en vermoedt dat hij is verdronken, meldt NH Nieuws.