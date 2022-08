Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf in Nederland. Zaterdag iets na 10.00 uur steeg het kwik in De Bilt voorbij de 25 graden. Het is de dertigste hittegolf sinds de metingen in 1901 begonnen. Ook de komende dagen blijft het nog warm, maar na het weekend wordt het weer onstuimiger en koelt het langzaam af.

Voor een hittegolf moet het zeker vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn. Op drie van die dagen moet het tropisch warm zijn, oftewel minimaal 30 graden. Dinsdag was het voor het eerst ruim 25 graden in De Bilt, waarna drie tropische dagen volgden.

Vrijdag was er al sprake van enkele regionale hittegolven. In zuidelijke en oostelijke provincies was het maandag namelijk al ruim 25 graden.

Zaterdag worden temperaturen tot 34 graden verwacht. Zondag lijkt het met een graad of 35 zelfs nog warmer te worden. Meteorologen wijzen erop dat het dan ook zeer benauwd kan worden. Dat heeft te maken met het draaien van de wind. De lucht draait naar meer zuidelijke richtingen en stuwt vanaf de Atlantische Oceaan zeer warme, maar ook vochtige lucht naar ons land toe.

Volg het weer Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Maandag neerslag, vanaf woensdag lagere temperaturen

Het broeierige weer is de opmaat tot regen, die maandagmiddag en -avond in de zuidelijke provincies verwacht wordt. Daarbij kan het ook gaan onweren. Doordat de buien zich langzaam voortbewegen, kan op sommige plekken veel neerslag in korte tijd vallen. "Op een uitgedroogde bodem kan dat zeer lokaal tot wateroverlast leiden", meldt Weeronline.

Vermoedelijk houdt de hittegolf maandag en dinsdag nog stand, met maximumtemperaturen van om en nabij de 30 graden. Vanaf woensdag gaat de temperatuur omlaag. Mogelijk komt de hittegolf dan ten einde, want het is onzeker of het in De Bilt dan opnieuw 25 graden zal worden.

De langste hittegolf in De Bilt duurde achttien dagen: van 29 juli tot en met 15 augustus 1975.