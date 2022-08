De zon schijnt zaterdag volop en dus stijgt de temperatuur in de ochtend snel. Uiteindelijk wordt het 28 graden op de Wadden tot 34 graden in het binnenland.

De wind waait met 2 of 3 Bft, in de kustgebieden vanmiddag soms met 4 Bft, en komt uit oost tot noordoost.

Zondag wordt het opnieuw heel warm, 28 tot 33 graden. In de loop van de dag komen er dan wel meer wolken. Mogelijk leveren die in de namiddag of avond lokaal een bui op, al blijft de kans op regen tot ver in de avond klein.

